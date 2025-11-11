Водитель-бесправник сбил женщину на переходе в Кобрине и скрылся с места ДТП

«При совершении ДТП водитель обязан оставаться на месте, оказать помощь пострадавшему, не перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к случившемуся, сообщить о произошедшем в милицию и скорую помощь, — подчеркнули в областной Госавтоинспекции. — Равнодушие водителей, скрывшихся с места происшествия, часто стоит самого дорогого — человеческой жизни. Виновного рано или поздно находят, а съезд с места ДТП лишь усугубляет ситуацию».