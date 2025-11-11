Водитель-бесправник сбил женщину на переходе в Кобрине и скрылся с места ДТП

Авария произошла 10 ноября примерно в 19.00. За руль автомобиля Hyundai, не имея права на управление, сел 34-летний мужчина. На улице Парковой он сбил 41-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее доставили в больницу для диагностики.
Водитель с места ДТП скрылся, однако вскоре его задержали сотрудники Кобринского РОВД.
Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.
«При совершении ДТП водитель обязан оставаться на месте, оказать помощь пострадавшему, не перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к случившемуся, сообщить о произошедшем в милицию и скорую помощь, — подчеркнули в областной Госавтоинспекции. — Равнодушие водителей, скрывшихся с места происшествия, часто стоит самого дорогого — человеческой жизни. Виновного рано или поздно находят, а съезд с места ДТП лишь усугубляет ситуацию».