Главу челябинского банка «Снежинский» Богданчикова оставили в СИЗО

На Богданчикова сотрудники ФСБ вышли в 2024 году рамках расследования дела о коммерческом подкупе. По версии следствия, он систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «ДОМ.РФ» документов с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по программе поддержки многодетных семей. Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн рублей. При этом, он мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц, что привело к хищению более 1 млрд рублей государственных средств. В июле 2025 года Богданчиков был арестован.