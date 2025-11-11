На Ямале мужчина избил подростка на детской площадке и вымогал с него деньги

О произошедшем в правоохранительные органы сообщил законный представитель несовершеннолетнего, поэтому денежные средства фигуранту переданы не были. В настоящее время следователи проводят следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия.