В Якутске в общежитии умер студент-первокурсник

«Первого ноября текущего года в дежурную часть 2-го отдела полиции МУ МВД России “Якутское” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями в больницу доставлен 18-летний молодой человек… В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый, 18-летний студент учебного заведения», — рассказали в пресс-службе.