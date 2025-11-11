Ричмонд
В Якутске в общежитии умер студент-первокурсник

ЯКУТСК, 11 ноя — РИА Новости. Студент-первокурсник в Якутске умер после избиения в общежитии учебного заведения, случай вызвал резонанс, подозреваемый установлен, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

Источник: © РИА Новости

Пользователи соцсетей распространили сообщения о том, что в больнице, не выходя из комы, скончался молодой парень. Отмечается, что якобы на спящего студента-первокурсника напали в общежитии.

Информация вызвала резонанс в обществе. Правоохранительные органы подтвердили случившееся.

«Первого ноября текущего года в дежурную часть 2-го отдела полиции МУ МВД России “Якутское” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями в больницу доставлен 18-летний молодой человек… В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый, 18-летний студент учебного заведения», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что материалы уголовного дела будут направлены в Следственный комитет.