Российские военные установили контроль над нефтебазой на востоке Купянска.
По словам командира штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, полностью освобождены от ВСУ железнодорожные станции Оливино и Парк Восточного прибытия.
«Наши бойцы продолжают выполнять задачи в промышленной зоне восточной части Купянска. Улица Дзержинского зачищена от украинских боевиков, а нефтебаза на восточной окраине города теперь под нашим контролем. Железнодорожные станции Оливино и Парк Восточного прибытия полностью освобождены. В настоящее время отряд ведёт боевые действия по зачистке железнодорожной станции Купянск Сортировочная. Также мы наносим удары по позициям противника в районе Купянск-Узловой», — заявил Ловец.
Ранее российские военные полностью освободили территорию хлебобулочного комбината в Купянске Харьковской области.