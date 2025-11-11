Ричмонд
Российские военные взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска

ВС РФ наносят поражение противнику в районе населенного пункта Купянск-Узловой.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные установили контроль над нефтебазой на востоке Купянска.

По словам командира штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, полностью освобождены от ВСУ железнодорожные станции Оливино и Парк Восточного прибытия.

«Наши бойцы продолжают выполнять задачи в промышленной зоне восточной части Купянска. Улица Дзержинского зачищена от украинских боевиков, а нефтебаза на восточной окраине города теперь под нашим контролем. Железнодорожные станции Оливино и Парк Восточного прибытия полностью освобождены. В настоящее время отряд ведёт боевые действия по зачистке железнодорожной станции Купянск Сортировочная. Также мы наносим удары по позициям противника в районе Купянск-Узловой», — заявил Ловец.

Ранее российские военные полностью освободили территорию хлебобулочного комбината в Купянске Харьковской области.