Ричмонд
+3°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские спецслужбы планировали убить летчика при угоне МиГ-31 с «Кинжалом»

Украинская разведка планировала ликвидировать командира экипажа российского истребителя МиГ-31 с помощью отравляющего вещества во время угона самолета. Об этом заявил завербованный украинскими спецслужбами российский военнослужащий, чьи показания публикует Федеральная служба безопасности России.

Украинские спецслужбы планировали убийство пилота при угоне.

Украинская разведка планировала ликвидировать командира экипажа российского истребителя МиГ-31 с помощью отравляющего вещества во время угона самолета. Об этом заявил завербованный украинскими спецслужбами российский военнослужащий, чьи показания публикует Федеральная служба безопасности России.

«В планах украинских спецслужб была нейтрализация командира экипажа в воздухе. … они хотели, чтобы я обработал кислородную маску каким-то отравляющим веществом», — рассказал штурман. Его слова передает ЦОС ФСБ, их комментарий есть в распоряжении URA.RU.

Операция по угону самолета готовилась в течение длительного времени и отличалась продуманностью. Вербовщик предлагал переход на защищенные каналы связи и отдельный телефон для обсуждения деталей спецоперации.

Для мотивации российского военнослужащего использовались значительные финансовые стимулы и предложения о переезде в другую страну. Агент обещал «весомый финансовый мотиватор» и возможность «переехать новым человеком в другую страну», что подтверждается текстом переписки.

Планирование операции включало сбор разведывательной информации о деятельности российского летчика. Вербовщик просил предоставить видео с аэродрома на фоне самолетов с видимым бортовым номером для подтверждения возможностей военнослужащего.

ФСБ предотвратила попытку угона российского истребителя МиГ-31, способного нести гиперзвуковую ракету «Кинжал». Операция готовилась украинскими разведчиками совместно с британской разведкой, российским военнослужащим предлагали три миллиона долларов. В ответ на эту провокацию ВС РФ нанесли удары по Главному центру радиоэлектронной борьбы ГУР Украины в Киевской области и аэродрому «Староконстантинов» в Хмельницкой области.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше