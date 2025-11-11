В Челябинске около промышленной зоны с рельсов сошли вагоны поезда

В Челябинске вдоль улицы Мраморной около промышленной зоны с рельсов сошли вагоны поезда. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, но пояснили, что происшествие случилось на участке, не имеющем отношения к ведомству.