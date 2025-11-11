Рассмотрение апелляции опекунши, убившей Далера, отложили на 25 ноября

Рассмотрение апелляции опекунши Вероники Наумовой, убившей Далера, отложили на 25 ноября. Информация об этом появилась в картотеке Второго апелляционного суда общей юрисдикции.
По версии следствия, 3 декабря 2022 года Вероника Наумова связала ребенка скотчем и избила обувной ложкой. После чего принялась топить в ванне с холодной водой, пока Далер не перестал подавать признаки жизни. Чтобы вынести труп в гараж, она купила спортивную сумку.
Свою причастность к убийству она полностью отрицает. В показаниях говорится, что в тот день опекунша почувствовала в квартире неприятный запах. Опекунша посчитала, что мальчик принес домой с улицы фекалии животных. По версии следствия, в тот день женщина связала мальчика скотчем и избила обувной ложкой. После чего утопила в ванне.
— Я сильно разозлилась. Покричала на Далера и, чтобы исключить возможность нанести ему какие-либо удары, я обратилась к его сестре и сказала ей, что это ее брат, поэтому нужно идти и мыть его. На что она отреагировала спокойно, а я в это время пошла к себе в комнату, — говорится в показаниях.
28 июля 2025 года Свердловский областной суд приговорил опекуншу к 24 годам заключения. Прокуратура региона не стала обжаловать вердикт.