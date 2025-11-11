В промзоне Челябинска грузовые вагоны сошли с рельсов

«Транспортной прокуратурой по данному факту (схода вагонов в промзоне Челябинска — прим. ТАСС) организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сказали в пресс-службе.
Предварительно установлено, что сход произошел на путях необщего пользования. Инцидент на движение поездов не повлиял. В результате происшествия никто не пострадал, добавили в ведомстве.
На место происшествия выехал работник транспортной прокуратуры.