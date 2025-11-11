Ричмонд
В промзоне Челябинска грузовые вагоны сошли с рельсов

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Грузовые вагоны во вторник утром сошли с рельсов в промышленной зоне Челябинска. По факту произошедшего организована проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Транспортной прокуратурой по данному факту (схода вагонов в промзоне Челябинска — прим. ТАСС) организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что сход произошел на путях необщего пользования. Инцидент на движение поездов не повлиял. В результате происшествия никто не пострадал, добавили в ведомстве.

На место происшествия выехал работник транспортной прокуратуры.