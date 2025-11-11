Прокуратура оштрафовала дорожную компанию в Челябинской области на 20 млн

Как сообщили в надзорном ведомстве, директор компании Нвер Колозян в августе 2021 — июне 2023 передал должностному лицу ОГКУ «Челябинскавтодор» в качестве взятки деньги, различное имущество и предоставил услуги на 8 млн рублей. За это предприниматель получил ускоренное принятие работ на автодорогах в рамках госконтрактов, их ускоренную оплату и за предупреждение о планируемых выездах и проверках.