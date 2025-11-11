Прокуратура оштрафовала дорожную компанию в Челябинской области на 20 млн

Прокуратура Челябинской области оштрафовала ООО «УралДорСтрой» на 20 млн рублей. Эта мера стала результатом рассмотрения административного дела о незаконном вознаграждении в крупном размере от имени юридического лица.
Как сообщили в надзорном ведомстве, директор компании Нвер Колозян в августе 2021 — июне 2023 передал должностному лицу ОГКУ «Челябинскавтодор» в качестве взятки деньги, различное имущество и предоставил услуги на 8 млн рублей. За это предприниматель получил ускоренное принятие работ на автодорогах в рамках госконтрактов, их ускоренную оплату и за предупреждение о планируемых выездах и проверках.
Ранее в отношении и взяткодателя, и взяткополучателя вынесены обвинительные приговоры. Кроме того, Колозян предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он обманом присвоил 76,3 миллиона рублей, выделенных на ремонт участка дороги «Фершампенуаз — Париж — станция Джабык».