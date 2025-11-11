В Новосибирской области произошло 54 ДТП с участием детей на мототранспорте

За 10 месяцев 2025 года в Новосибирской области произошло 54 аварии с участием детей-водителей мототранспорта. В этих ДТП два ребенка погибли, 53 получили травмы. Количество таких происшествий снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
В весенне-летний сезон, когда дети активнее используют мотоциклы, мопеды, СИМ и велосипеды, Госавтоинспекция провела более 4 000 профилактических мероприятий в школах и более 200 — в детских садах.
Кроме того, прошло больше 1800 мероприятий по мототранспорту, около 1300 по СИМ и более 1500 по велосипедам.