В Новосибирской области произошло 54 ДТП с участием детей на мототранспорте

За 10 месяцев 2025 года в Новосибирской области произошло 54 аварии с участием детей-водителей мототранспорта. В этих ДТП два ребенка погибли, 53 получили травмы. Количество таких происшествий снизилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.