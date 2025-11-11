Ричмонд
В Тобольске собака напала на девятилетнего ребенка

Власти Тобольска выплатят 50 тысяч рублей ребенку, которого покусала бесхозяйная собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Собака напала на мальчика, когда тот отдыхал на качелях.

«По иску Тобольского межрайонного прокурора муниципалитет выплатит 50 тыс. рублей ребенку, которого покусала бесхозяйная собака. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — пояснили в ведомстве.

Девятилетний мальчик в феврале этого года решил покачаться на качелях после школы. В этот момент его за правую руку укусила бездомная собака. В больнице повреждения зафиксировали медицинские специалисты.

Межрайонный прокурор в интересах пострадавшего обратился в суд. Он взыскал с администрации города компенсацию морального вреда.

Это не первый случай нападения бесхозяйных собак на детей в Тюменской области в 2025 году. В марте в Абатском районе собака искусала 15-летнего подростка, который гулял во дворе со своим питомцем. Суд взыскал в пользу пострадавшего 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.