В Тобольске собака напала на девятилетнего ребенка

Это не первый случай нападения бесхозяйных собак на детей в Тюменской области в 2025 году. В марте в Абатском районе собака искусала 15-летнего подростка, который гулял во дворе со своим питомцем. Суд взыскал в пользу пострадавшего 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.