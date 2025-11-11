В Тобольске собака напала на девятилетнего ребенка

Собака напала на мальчика, когда тот отдыхал на качелях.
Власти Тобольска выплатят 50 тысяч рублей ребенку, которого покусала бесхозяйная собака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«По иску Тобольского межрайонного прокурора муниципалитет выплатит 50 тыс. рублей ребенку, которого покусала бесхозяйная собака. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — пояснили в ведомстве.
Девятилетний мальчик в феврале этого года решил покачаться на качелях после школы. В этот момент его за правую руку укусила бездомная собака. В больнице повреждения зафиксировали медицинские специалисты.
Межрайонный прокурор в интересах пострадавшего обратился в суд. Он взыскал с администрации города компенсацию морального вреда.
Это не первый случай нападения бесхозяйных собак на детей в Тюменской области в 2025 году. В марте в Абатском районе собака искусала 15-летнего подростка, который гулял во дворе со своим питомцем. Суд взыскал в пользу пострадавшего 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.