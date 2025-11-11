Глава СК заинтересовался падением малыша в шахту лифта воронежского ЖК

Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался делом о падении 3-летнего мальчика в шахту лифта в воронежском ЖК. Об этом сообщили в информационном центре СК в понедельник, 10 ноября.
Напомним, что ЧП произошло в минувшие выходные. Ребёнок подошёл к закрытым дверям лифта и облокотился на одну из створок. Та открылась, и малыш провалился в шахту. Мальчика спас его отец, который, не раздумывая, бросился вслед за сыном. На помощь пришли соседи — в этот момент они держали лифт на верхних этажах. К счастью, серьёзных травм малыш не получил.
Региональными прокуратурой и СК проводится проверка.
Также следователями возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Председатель СК запросил доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.