Стая бродячих собак набросилась на школьницу в Нижнем Тагиле

«Мой несовершеннолетний ребенок направлялся в школу, а так как единственный пешеходный переход находится за домом 31 по улице Высокогорская, естественно, она пошла мимо этого дома. Неожиданно на нее из второго подъезда выскочила стая собак и накинулись», — передает слова собеседницы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Это случилось утром 7 ноября.