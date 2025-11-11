В Донецкой Народной Республике обнаружили крупный схрон ВСУ более чем с 600 боеприпасами различного калибра, а также взрывателями производства стран НАТО, сообщила Росгвардия.
Информация о тайнике в лесополосе в районе города Дебальцево поступила от местного жителя. Росгвардейцы изъяли найденные предметы (помимо упомянутого это также несколько маршевых двигателей противотанковых гранат различных систем и противотанковая мина немецкого производства) и передали для дальнейшего уничтожения взаимодействующим структурам.
Ранее сообщалось, что в донецком селе Богоявленка обнаружили тайник с вооружением, которое украинские военные оставили при отступлении из населенного пункта.
