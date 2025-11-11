Ричмонд
СК: По делу о пропаже семьи Усольцевых допрошены более 60 человек

Следователи допросили более 60 человек в рамках расследования уголовного дела об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили ТАСС в региональном главке СК РФ.

По словам представителя ведомства, были допрошены родственники и близкий круг общения семьи. Также допрашиваются люди, которые находились в момент пропажи семьи в окрестностях поселка.

При допросах свидетелей, которым известна хоть какая-то малейшая информация, используется полиграф.

Кроме того, в рамках уголовного дела были проведены две генетические экспертизы.

Семья Усольцевых пропала без вести недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. Они отправились в туристический поход в направлении горы Буратинка.

Активные поиски семьи завершились 12 октября. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.

В СМИ появлялись разные версии исчезновения Усольцевых — от побега за границу до попадания в некие «тайные поселения» в тайге.

Однако основная официальная версия исчезновения Усольцевых все та же — несчастный случай.