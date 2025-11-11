СК: По делу о пропаже семьи Усольцевых допрошены более 60 человек

Об этом сообщили ТАСС в региональном главке СК РФ.
По словам представителя ведомства, были допрошены родственники и близкий круг общения семьи. Также допрашиваются люди, которые находились в момент пропажи семьи в окрестностях поселка.
При допросах свидетелей, которым известна хоть какая-то малейшая информация, используется полиграф.
Кроме того, в рамках уголовного дела были проведены две генетические экспертизы.
Семья Усольцевых пропала без вести недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. Они отправились в туристический поход в направлении горы Буратинка.
Активные поиски семьи завершились 12 октября. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.
В СМИ появлялись разные версии исчезновения Усольцевых — от побега за границу до попадания в некие «тайные поселения» в тайге.
Однако основная официальная версия исчезновения Усольцевых все та же — несчастный случай.