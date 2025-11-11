Мэр Иркутского района прокомментировал возможное избиение ребенка в детском саду

Мэр Иркутского района прокомментировал ситуацию о возможном избиении ребенка в детском саду. Напомним, в поселке Молодежный 25 сентября 2025 года тренер по физкультуре схватил мальчика за шею, поднял его в воздух, а после оттащил за ухо в угол. По словам матери, ее сын получил травмы головы, лица, шеи и ушей.
— Специалисты управления образования Иркутского округа вместе с руководством социального учреждения провели служебное расследование, — сказал глава района Леонид Фролов.
В отделе полиции № 10 сообщили, что факт применения физического насилия не подтвердился. Также не будут заводить и дело об административном правонарушении. Несмотря на это, cледственный комитет завел уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Чтобы разобраться в причинах, внештатный педагог-психолог Иркутского муниципального округа будет работать с матерью и сыном, от которых поступило заявление.