Мэр Иркутского района прокомментировал возможное избиение ребенка в детском саду

Мэр Иркутского района прокомментировал ситуацию о возможном избиении ребенка в детском саду. Напомним, в поселке Молодежный 25 сентября 2025 года тренер по физкультуре схватил мальчика за шею, поднял его в воздух, а после оттащил за ухо в угол. По словам матери, ее сын получил травмы головы, лица, шеи и ушей.