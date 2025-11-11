Семья с детьми погибла в страшном ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области накануне произошла страшная авария. Легковушка врезалась в грузовик, в результате чего погибли шесть человек, среди которых двое детей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Подробности — в материале nsk.aif.ru.
«Выехал на встречку».
Авария произошла рано утром 9 ноября в Болотнинском районе. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, всё произошло в 4:30 утра.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099 ехал по трассе Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в сторону Кемерова. На 139 километре водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Вольво». Отмечается, что на том участке дороги выезд на встречную полосу был запрещён.
В результате ДТП погибли шесть человек — все, кто находился в легковушке. Среди погибших: 30-летний водитель ВАЗа, а также его пассажиры — 36-летний и 25-летний мужчины, 35-летняя женщина и двое детей — 8 лет и новорожденный ребёнок.
40-летний водитель грузовика «Вольво» в аварии не пострадал.
На месте происшествия работал экипаж Госавтоинспекции, сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Возбудили дело.
Причины и обстоятельства аварии, в которой погибли шесть человек, также выясняют прокуратура и следственный комитет.
Следственный отдел ОМВД России по Болотнинскому району возбудил уголовное дело по признаками состава преступления по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, следователям предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, а также проверить действия сотрудников организации, которая занимается обслуживанием и содержанием автомобильной дороги, на предмет надлежащего оказания услуг.
Один из водителей отметил, что накануне техника чистила дорогу на том участке, где была авария. Однако из-за погодных условий никто из автомобилистов не рисковал выезжать на обгон. Кроме того, встречные машины «закидывали» грязью другие авто, из-за чего снижалась видимость.