Семья с детьми погибла в страшном ДТП под Новосибирском

Один из водителей отметил, что накануне техника чистила дорогу на том участке, где была авария. Однако из-за погодных условий никто из автомобилистов не рисковал выезжать на обгон. Кроме того, встречные машины «закидывали» грязью другие авто, из-за чего снижалась видимость.