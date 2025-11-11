Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске потушили пожар на рынке, горели торговые павильоны

Торговые павильоны выгорели на улице Маршала Кошевого в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске потушили пожар на рынке «Авангард», выгорело 400 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили утром 11 ноября в ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации экстренной службы, горение происходило по адресу улица Маршала Кошевого, 18. Полыхали торговые павильоны, некоторое время сохранялась угроза распространения огня. На месте работали более 50 человек, использовали 20 единиц техники.

Что именно стало причиной пожара, выяснят дознаватели МЧС России.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.