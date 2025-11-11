В Волгодонске потушили пожар на рынке, горели торговые павильоны

В Волгодонске потушили пожар на рынке «Авангард», выгорело 400 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили утром 11 ноября в ГУ МЧС России по Ростовской области.
По информации экстренной службы, горение происходило по адресу улица Маршала Кошевого, 18. Полыхали торговые павильоны, некоторое время сохранялась угроза распространения огня. На месте работали более 50 человек, использовали 20 единиц техники.
Что именно стало причиной пожара, выяснят дознаватели МЧС России.
