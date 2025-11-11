Браконьеры снова атаковали нерестилища нацпарка «Земли леопарда»

Государственные инспекторы национального парка «Земля леопарда» пресекли очередную попытку браконьеров вывезти краснокнижных лососевых во время их нереста. Трое нарушителей привлечены к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда».
По данным национального парка, с конца сентября преступные группировки предпринимали регулярные попытки изъять симу и кету из охраняемых рек юго-западного Приморского края, используя эти усталые рыбы в коммерческих целях.
Каждую осень красная рыба совершает массовый нерестовый ход из морских глубин вверх по течению на десятки километров, становясь одновременно краеугольным звеном местной пищевой цепи. Сима и кета служат питательной базой для амурского тигра и дальневосточного леопарда, природоохранный статус которых требует строжайшей защиты их кормовой базы. Однако обилие мигрирующих лососевых неизменно привлекает криминальные элементы, готовые ради личного обогащения уничтожить бесценные природные ресурсы края.
Охранные подразделения национального парка развернули масштабную оборонительную операцию для защиты нерестилищ. На протяжении периода нереста была мобилизована основная часть отдела охраны с организацией круглосуточных дежурств на передвижных кордонах. Патрульные группы проводят ночные и дневные рейды пешком, на механизированном транспорте повышенной проходимости и плавучих средствах, пресекая доступ к рекам на автомобилях путём перекрытия всех подъездных дорог.
Усиленные охранные мероприятия потребовали скоординированного взаимодействия между рядом государственных структур. Заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома отметил, что государственные инспекторы действовали при активной поддержке подразделений Росгвардии, ОМВД России по Хасанскому округу, а также Пограничной службы ФСБ России по Приморскому краю.
Результаты интенсивной операции продемонстрировали её действенность. Уголовные дела возбуждены лишь в 3 случаях, когда злоумышленников задерживали с поличным, при наличии у них изъятой рыбы и орудий промысла. Во всех остальных зафиксированных эпизодах нарушители просто не успевали реализовать преступные намерения и были выдворены с охраняемой территории с составлением протоколов об административных нарушениях. Всего на протяжении сезона охранниками выявлено 30 инцидентов браконьерства в различных формах.