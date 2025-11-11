Браконьеры снова атаковали нерестилища нацпарка «Земли леопарда»

Результаты интенсивной операции продемонстрировали её действенность. Уголовные дела возбуждены лишь в 3 случаях, когда злоумышленников задерживали с поличным, при наличии у них изъятой рыбы и орудий промысла. Во всех остальных зафиксированных эпизодах нарушители просто не успевали реализовать преступные намерения и были выдворены с охраняемой территории с составлением протоколов об административных нарушениях. Всего на протяжении сезона охранниками выявлено 30 инцидентов браконьерства в различных формах.