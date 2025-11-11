По Омской области быстро распространяется смертельно опасная инфекция

В Омской области обнаружены очередные очаги бешенства. Смертельно опасную инфекцию выявили еще в трех населенных пунктах — поселке Октябрьский Омского района, деревне Охровка Марьяновского района, а также деревне Михайловка Называевского района. Во всех случаях из-за инфекции введен карантин на два месяца. В первых двух он будет действовать до 9 января 2026 года, в Называевском районе — до 11 января.
В эпизоотических очагах и на прилегающей территории вводятся ограничения, запрещающие различные действия с восприимчивыми животными: их нельзя ввозить и вывозить, перемещать, снимать шкуры с трупов и прочее.
Отметим, случаи бешенства в Омской области участились с сентября 2025 года, что, по мнению автора, можно назвать быстрым распространением вируса. Только в Омском районе данный случай — уже шестой за менее чем три месяца. Инфекцию этой осенью также выявляли в Черлакском (два случая), Тюкалинском и Нижнеомском районе.
Напомним, бешенство после проявления симптомов неизлечимо. Вирус, как правило, распространяют дикие животные. Заболевание смертельно опасно в том числе и для людей.