По Омской области быстро распространяется смертельно опасная инфекция

Отметим, случаи бешенства в Омской области участились с сентября 2025 года, что, по мнению автора, можно назвать быстрым распространением вируса. Только в Омском районе данный случай — уже шестой за менее чем три месяца. Инфекцию этой осенью также выявляли в Черлакском (два случая), Тюкалинском и Нижнеомском районе.