«Деньги получал на иностранную карту родственницы». В Борисове главный инженер крупного предприятия задержан за взятки от иностранца

МВД: главный инженер предприятия в Борисове задержан за взятки от иностранца.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове за взятки задержали главного инженера крупного предприятия. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Фигурантом уголовного дела о взяточничестве стал 54-летний житель Борисова. Будучи главным инженером крупного предприятия, мужчина систематически получал деньги от иностранца. За это борисовчанин выбирал его организацию в качестве поставщика оборудования, пока на предприятии проходила масштабная модернизация производства.

— Стороны договорились об «откате» в размере 10% от стоимости контракта, — прокомментировали в МВД.

Взятку валютой коррупционер получал на иностранную банковскую карту родственницы. Также ему передавали деньги наличными при личных встречах в гостиницах Беларуси и заграничных командировках.

Общая сумма полученных «благодарностей» составила примерно 120 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.

— Устанавливаются иные факты противоправной деятельности фигуранта, — пояснили в пресс-службе.

