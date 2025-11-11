«Деньги получал на иностранную карту родственницы». В Борисове главный инженер крупного предприятия задержан за взятки от иностранца

Фигурантом уголовного дела о взяточничестве стал 54-летний житель Борисова. Будучи главным инженером крупного предприятия, мужчина систематически получал деньги от иностранца. За это борисовчанин выбирал его организацию в качестве поставщика оборудования, пока на предприятии проходила масштабная модернизация производства.