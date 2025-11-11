«Деньги получал на иностранную карту родственницы». В Борисове главный инженер крупного предприятия задержан за взятки от иностранца

В Борисове за взятки задержали главного инженера крупного предприятия. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Фигурантом уголовного дела о взяточничестве стал 54-летний житель Борисова. Будучи главным инженером крупного предприятия, мужчина систематически получал деньги от иностранца. За это борисовчанин выбирал его организацию в качестве поставщика оборудования, пока на предприятии проходила масштабная модернизация производства.
— Стороны договорились об «откате» в размере 10% от стоимости контракта, — прокомментировали в МВД.
Взятку валютой коррупционер получал на иностранную банковскую карту родственницы. Также ему передавали деньги наличными при личных встречах в гостиницах Беларуси и заграничных командировках.
Общая сумма полученных «благодарностей» составила примерно 120 тысяч белорусских рублей в эквиваленте.
— Устанавливаются иные факты противоправной деятельности фигуранта, — пояснили в пресс-службе.
