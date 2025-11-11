Парень с игрушечным пистолетом устраивал настоящие разбои на магазины в Иркутске

IrkutskMedia, 11 ноября. Сотрудники полиции задержали 26-летнего парня, который неоднократно совершал разбойные нападения на коммерческие объекты в Иркутске. Известно, что во время своих преступлений парень угрожал игрушечным пистолетом. В двух случаях ему удалось забрать наличные средства.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, злоумышленник в течение месяца совершил не менее пяти нападений на торговые объекты по улице Байкальская. В каждом случае, угрожая работникам игрушечным пистолетом, злоумышленник требовал деньги из кассы и скрывался с места преступления. Лишь в двух случаях он забрал наличные — 10 и 1 тысячу рублей. В одном из инцидентов его прогнал продавец.
Как уточнили в полиции, ранее парень уже был судим за имущественные преступления. У подозреваемого изъяли вещественные доказательства — балаклаву, рюкзак, одежду, в которой он совершал преступления, а также игрушечный пистолет, которым он предположительно угрожал торговцам.
По факту разбойных нападений возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают причастность парня к другим фактам противоправной деятельности.
