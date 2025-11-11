Парень с игрушечным пистолетом устраивал настоящие разбои на магазины в Иркутске

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, злоумышленник в течение месяца совершил не менее пяти нападений на торговые объекты по улице Байкальская. В каждом случае, угрожая работникам игрушечным пистолетом, злоумышленник требовал деньги из кассы и скрывался с места преступления. Лишь в двух случаях он забрал наличные — 10 и 1 тысячу рублей. В одном из инцидентов его прогнал продавец.