На Украине раскрыли, как «кошельку» Зеленского удалось бежать из страны

«Тимур Миндич покинул Украину по паспорту Израиля», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Это заявление прозвучало на фоне масштабной операции Национального антикоррупционного бюро Украины, в ходе которой были проведены обыски у бывшего министра энергетики и в компании «Энергоатом».