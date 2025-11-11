В Минске 11-летняя школьница после переписки онлайн вскрыла сейф родителей и отдала деньги «полицейскому» в парке

В Минске 11-летняя школьница передала мошенникам деньги родителей после безобидного знакомства в интернете. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
В начале октября 11-летняя школьница из Минска в Телеграме стала переписываться с неизвестной собеседницей. Новая знакомая стала расспрашивать, где проживает девочка, и выяснилось, что «случайно» дом новой подружки находится неподалеку. Чтобы убедиться в этом собеседница попросила девочку отправить ей геолокацию, и та все выполнила.
Сразу же девочке пришло голосовое сообщение, в котором какой-то мужчина пригрозил, что направит дроны на дом девочки, если она не станет его слушаться. Потом еще девочке написал будто бы сотрудник КГБ, заявивший, что геоданные попали в руки злоумышленников, назначена проверка, и дома у минчанки проведут обыск, чтобы проверить, не получает ли семья деньги из Украины. При этом «дядя милиционер» сказал, что все можно сделать дистанционно: сфотографировать сейф и сказать, сколько в нем лежит денег.
Девочка все сделала, а на следующий день, по заданию мошенника, забрала пакет с долларами у другого подростка. После этого ей сказали, положить деньги от того мальчика и всю наличность, что она найдет у себя дома в один пакет и отнести «полицейскому» в парке рядом с ее домом.
— Все это время злоумышленник запрещал класть трубку и требовал у потерпевшей постоянно находиться с ним на связи, — обратили внимание следователи.
В назначенном месте у школьницы деньги по кодовому слову забрал неизвестный. И только придя домой, девочка решила рассказать обо всем родителям. Минчане вызвали милицию.
«Полицейского» из парка задержали по горячим следам. Им оказался 26-летний иностранец, работающий на мошенников по совету брата. В сентябре он приехал в Пермь, а после по инструкции отправился самолетом в Москву и на попутках — в Минск. В белорусской столице снимал квартиру, а после по заданию куратора на такси съездил в Барановичи, где забрал деньги у пенсионера, передав их затем в Минске другому курьеру. Обещанного вознаграждения от куратора он не получил и вернулся домой, но потом взялся выполнить и другое задание, надеясь на дивиденды.
Вернувшись в Беларусь, он жил в хостеле, а после по заданию забрал посылку у девочки в парке. Всю сумму — свыше 19 тысяч долларов и шесть тысяч белорусских рублей он должен был передать.
Расследуются уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
