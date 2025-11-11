В Минске 11-летняя школьница после переписки онлайн вскрыла сейф родителей и отдала деньги «полицейскому» в парке

«Полицейского» из парка задержали по горячим следам. Им оказался 26-летний иностранец, работающий на мошенников по совету брата. В сентябре он приехал в Пермь, а после по инструкции отправился самолетом в Москву и на попутках — в Минск. В белорусской столице снимал квартиру, а после по заданию куратора на такси съездил в Барановичи, где забрал деньги у пенсионера, передав их затем в Минске другому курьеру. Обещанного вознаграждения от куратора он не получил и вернулся домой, но потом взялся выполнить и другое задание, надеясь на дивиденды.