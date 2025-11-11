Обещал мебель, а получил миллионы: в Караганде раскрыли аферу в Instagram

По материалам следствия, еще в 2020 году мужчина, столкнувшись с финансовыми трудностями, придумал преступную схему для незаконного обогащения.
Поэтому, как уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области, он создал страницу в Instagram, где рекламировал изготовление мебели на заказ.
Чтобы придать видимость законной деятельности, аферист даже заключил договор с бригадой рабочих, которые не подозревали о его истинных намерениях. Их труд он планировал оплачивать частью предоплаты, полученной от клиентов.
Действуя по схеме, мужчина принимал заказы, подписывал договоры и получал предоплату.
«Для видимости работы он закупал небольшое количество материалов, но выполнять заказы не собирался».Пресс-служба ДП Карагандинской области.
Когда клиенты начинали интересоваться сроками, мошенник ссылался на личные проблемы или нехватку рабочих.
В итоге, с 2020 по 2023 год лжемебельщик обманул 22 человека, присвоив более 10 миллионов тенге.
