Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обещал мебель, а получил миллионы: в Караганде раскрыли аферу в Instagram

Полицейские Караганды завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал 27-летний местный житель. Известно, что собранные доказательства легли в основу обвинительного заключения, направленного в суд, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По материалам следствия, еще в 2020 году мужчина, столкнувшись с финансовыми трудностями, придумал преступную схему для незаконного обогащения.

Поэтому, как уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области, он создал страницу в Instagram, где рекламировал изготовление мебели на заказ.

Чтобы придать видимость законной деятельности, аферист даже заключил договор с бригадой рабочих, которые не подозревали о его истинных намерениях. Их труд он планировал оплачивать частью предоплаты, полученной от клиентов.

Действуя по схеме, мужчина принимал заказы, подписывал договоры и получал предоплату.

«Для видимости работы он закупал небольшое количество материалов, но выполнять заказы не собирался».Пресс-служба ДП Карагандинской области.

Когда клиенты начинали интересоваться сроками, мошенник ссылался на личные проблемы или нехватку рабочих.

В итоге, с 2020 по 2023 год лжемебельщик обманул 22 человека, присвоив более 10 миллионов тенге.

Ранее мы сообщали, что родители особенных детей стали жертвами объявления в WhatsApp-группе.