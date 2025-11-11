В Сергиевском районе ночью произошла смертельная авария

В ночь на 11 ноября на автодороге Урал — Сергиевск — Челно-Вершины произошло серьёзное ДТП. Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательный отряд № 40 в 01:35 по системе «112».
На место выехали спасатели пожарно-спасательной части № 109, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что легковой автомобиль Lada Priora совершил наезд на препятствие. В результате аварии водитель погиб.
Спасатели провели аварийно-спасательные работы, включая отключение электропитания автомобиля.
ГУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» Самарской области напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и внимательного отношения к управлению транспортом.
Телефоны экстренной помощи: «101» и единый номер «112».