Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сергиевском районе ночью произошла смертельная авария

Водителю выжить не удалось.

Источник: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

В ночь на 11 ноября на автодороге Урал — Сергиевск — Челно-Вершины произошло серьёзное ДТП. Сообщение о происшествии поступило в пожарно-спасательный отряд № 40 в 01:35 по системе «112».

На место выехали спасатели пожарно-спасательной части № 109, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что легковой автомобиль Lada Priora совершил наезд на препятствие. В результате аварии водитель погиб.

Спасатели провели аварийно-спасательные работы, включая отключение электропитания автомобиля.

ГУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» Самарской области напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и внимательного отношения к управлению транспортом.

Телефоны экстренной помощи: «101» и единый номер «112».