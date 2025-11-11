СК расследует дело о падении льда на беременную женщину в Иркутске

Следственный комитет расследует дело о падении льда на беременную женщину в Иркутске. Напомним, 27-летняя сибирячка гуляла с собакой, когда возле дома по адресу переулок Гершевича, 1 на нее сверху упал кусок льда. В результате удар пришелся на спину и правую руку. Она была в кровавых ссадинах.
— Сотрудники СУ СКР по Иркутской области завели уголовное дело по статье 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Пострадавшая отмечает, что возле подъезда не было никаких оградительных лент или предупреждающих знаков. В управляющей компании объяснили, что крыша пятиэтажки скатная, с организованным водостоком. В связи с этим лед упасть с нее не может. Однако балкон квартиры на пятом этаже был остеклен владельцами, хотя это не было предусмотрено проектом дома. Прокуратура Иркутской области проконтролирует ход расследования и также проведет проверку.