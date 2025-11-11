Оружие и патроны нашли у пенсионера в Хабаровском крае

В Хабаровском крае суд рассмотрел дело 71-летнего жителя села Санболи, который оказался под следствием за хранение оружия и боеприпасов, найденных им еще в 1989 году. Мужчину признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, он получил условный срок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В феврале сотрудники ОМВД по Амурскому району задержали пенсионера из села Санболи. При проверке у мужчины было обнаружено ружье и 43 патрона, которые, как выяснилось позже, были найдены самим пенсионером в 1989 году на берегу реки Кур.
«Согласно экспертизе, ружье калибра 7,62 миллиметра пригодно для производства выстрела, а патроны были предназначены для стрельбы из нарезного охотничьего оружия», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.
Суд признал мужчину виновным по статье Уголовного кодекса России и назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы с условным сроком и испытательным сроком в шесть месяцев. Он останется на свободе, но будет находиться под контролем правоохранительных органов.