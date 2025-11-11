Оружие и патроны нашли у пенсионера в Хабаровском крае

В феврале сотрудники ОМВД по Амурскому району задержали пенсионера из села Санболи. При проверке у мужчины было обнаружено ружье и 43 патрона, которые, как выяснилось позже, были найдены самим пенсионером в 1989 году на берегу реки Кур.