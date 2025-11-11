Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело за взятки возбуждено против главного инженера борисовского предприятия

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около Br120 тыс. «откатов» в эквиваленте получил главный инженер одного из предприятий Минской области, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Источник: Без источника

Оперативники УБЭП УВД Минщины выявили факты получения взяток должностным лицом крупного предприятия.

«Установлено, что 54-летний главный инженер систематически получал незаконные вознаграждения. Деньги борисовчанину передавал иностранец за выбор его организации поставщиком оборудования в рамках проводимой предприятием масштабной модернизации производства. Стороны договорились об “откате” в размере 10% от стоимости контракта. Валюту фигурант получал на зарубежную карту родственницы, а также наличными при встречах с взяткодателем в гостиницах Беларуси и во время командировок за границу», — сообщили в УВД.

Общая сумма «благодарностей» составляет около Br120 тыс. в эквиваленте.

Следователями возбуждено уголовное дело. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности фигуранта.