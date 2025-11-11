Уголовное дело за взятки возбуждено против главного инженера борисовского предприятия

«Установлено, что 54-летний главный инженер систематически получал незаконные вознаграждения. Деньги борисовчанину передавал иностранец за выбор его организации поставщиком оборудования в рамках проводимой предприятием масштабной модернизации производства. Стороны договорились об “откате” в размере 10% от стоимости контракта. Валюту фигурант получал на зарубежную карту родственницы, а также наличными при встречах с взяткодателем в гостиницах Беларуси и во время командировок за границу», — сообщили в УВД.