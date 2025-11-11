Красноярский край вошел в топ-3 регионов по уровню преступности

Красноярский край занял третье место в рейтинге регионов с самой высокой преступностью по итогам девяти месяцев 2025 года. Аналитическое исследование на основе данных МВД России провело агентство «ПромРейтинг».
Согласно отчету, с января по сентябрь в Красноярском крае было зафиксировано 32 519 преступлений. По этому показателю регион уступил только Свердловской области, занявшей первое место, и Челябинской области, расположившейся на второй строчке антирейтинга.
В первую десятку регионов с наибольшим уровнем преступности также вошли Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области и Алтайский край.
На другом полюсе рейтинга, с минимальным уровнем криминала, оказались федеральная территория «Сириус», Чукотский автономный округ и Магаданская область.
