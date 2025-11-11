Вандалы испортили три вагона электропоезда на станции в Приморье

Вандалы разрисовали граффити три вагона пригородного электропоезда серии ЭП3Д на станции Кипарисово в Приморье. Об этом сообщили в ТГ-канале (18+) АО «Экспресс Приморья».
По информации моторвагонного депо «Первая Речка», устранение последствий вандализма требует значительных усилий и затрат.
«Электропоезда серии ЭП3Д окрашены не обычной алкидной краской, а специальной полиуретановой. Невозможно надписи просто закрасить — приходится их оттирать и отмывать. Уже сутки “разукрашенный” поезд стоит в депо, а работы ещё не закончены», — говорится в сообщени.
Специалисты говорят, что в большинстве случаев полностью устранить повреждения от граффити можно только в заводских условиях.
Отмечается, что за акты вандализма предусмотрена уголовная ответственность — в частности, по статьям 213 УК РФ («Хулиганство») и 214 УК РФ («Вандализм»).
Напомним, сотрудники транспортной полиции во Владивостоке завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Самарской области, обвиняемого в вандализме. Мужчине грозит до трёх месяцев ареста за нанесение граффити на электропоезд.