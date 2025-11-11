Спасатели эвакуировали травмированного охотника из тайги в Нижнеудинском районе

Антон Пуляров, начальник Западного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы, рассказал детали операции. «Перевал засыпало снегом, что затрудняло движение автомобиля, но тем не менее к 8 утра поисковая группа прибыла в населенный пункт, а оттуда на “Пиранье” выдвинулась к зимовью. Оно находилось в 15 километрах ниже по течению реки. На Бирюсе идут процессы становления льда, поэтому пришлось преодолевать многочисленные торосы. Пострадавший был обнаружен, ему оказали помощь и вместе с ним группа вернулась в Усть-Ягу, а оттуда — в Нижнеудинск, где мужчину передали врачам».