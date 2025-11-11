Спасатели эвакуировали травмированного охотника из тайги в Нижнеудинском районе

Для проведения операции трое спасателей на автомобиле КАМАЗ с аэролодкой «Пиранья» выехали из Тайшета в сторону заброшенного посёлка Усть-Яга, расположенного в таежной местности Нижнеудинского района.
Антон Пуляров, начальник Западного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы, рассказал детали операции. «Перевал засыпало снегом, что затрудняло движение автомобиля, но тем не менее к 8 утра поисковая группа прибыла в населенный пункт, а оттуда на “Пиранье” выдвинулась к зимовью. Оно находилось в 15 километрах ниже по течению реки. На Бирюсе идут процессы становления льда, поэтому пришлось преодолевать многочисленные торосы. Пострадавший был обнаружен, ему оказали помощь и вместе с ним группа вернулась в Усть-Ягу, а оттуда — в Нижнеудинск, где мужчину передали врачам».
Спасатели подчеркивают, что от травм в лесу никто не застрахован. При этом у опытных охотников есть преимущество — необходимые навыки, соответствующая подготовка и экипировка позволяют им сообщить о происшествии и дождаться помощи.
Для неподготовленных людей даже короткая прогулка в лесной массив может представлять серьезную опасность. Основными факторами, ухудшающими ситуацию, становятся потеря ориентира, отсутствие связи, паника и переохлаждение. Спасатели призывают всегда рассчитывать свои силы и не рисковать жизнью.