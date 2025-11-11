Житель Перми лишился квартир из-за сдачи их интим-салону

«Судом установлено, что в период с января 2023 года по март 2024 года житель Перми с целью получения материальной выгоды сдавал посуточно помещения и квартиры лицам, организовавшим на территории города Перми занятие проституцией», — сообщила помощник прокурора Свердловского района Анна Шумская.