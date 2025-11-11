Молодая мать бросила младенца с тяжелой инфекцией в больнице Петербурга

В одной из больниц Петербурга молодая женщина бросила семимесячного ребенка, отказавшись не только находиться рядом, но и оплачивать его лечение. Малыш поступил в тяжелом состоянии: у него диагностировали острую кишечную инфекцию, гастроэнтерит, вирусную экзантему и ринофарингит.
— Горе-мать рассказала, что малыш несколько дней чувствовал себя плохо, но температуру ему не измеряли и помощь не оказывали. Врачи сразу поместили ребенка в реанимацию — состояние требовало постоянного наблюдения, — рассказал 78.ru.
Мать же отказалась заполнять документы, сославшись на слабое знание русского языка, и заявила, что у нее есть другие дети, поэтому оставаться в больнице она не может. После этого женщина ушла, не назвав даже точный адрес проживания. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние ребенка.