Здание суда в Татарстане эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА

В Татарстане на базе Верховного и Арбитражного судов прошли учения по отработке действий в случае угрозы беспилотных атак. Цель тренировки состояла в обеспечении безопасности сотрудников и посетителей судебных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по республике.
Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Казанского специализированного отделения приняли участие в учениях. Они организовали оперативную эвакуацию персонала и граждан в специальные защитные сооружения. Эти учения проверили готовность подразделений ГУФССП к реагированию на современные угрозы и наладили межведомственное взаимодействие для защиты людей.
Напомним, накануне утром в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Это произошло 10 ноября около 05:42. Почти сразу же скорость мобильного интернета резко упала, возникли сложности с оплатой проезда в общественном транспорте и вызовом такси. А в некоторых районах Казани связь с сетью и вовсе пропала.