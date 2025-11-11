Ричмонд
WSJ: в Германии произошли тысячи инцидентов с БПЛА в 2025 году

В 2025 году в Германии произошел значительный рост случаев несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Федеральное ведомство уголовной полиции Германии зарегистрировало в этом году тысячи подобных инцидентов.

Источник: AP 2024

Представитель МВД Германии уточнил, что количество происшествий достигло «небольшого четырехзначного числа», что в среднем составляет около трех случаев в день. По его словам, отчеты о появлении дронов теперь публикуются с повышенной частотой — раз в две недели вместо ежеквартального интервала. Эти меры связаны с усилением борьбы со шпионажем, пояснил собеседник WSJ.

По данным немецких спецслужб, с которыми ознакомилась газета, в небе над страной появляются как небольшие коммерческие дроны, так и группы крупных беспилотников. Несмотря на активный мониторинг, власти пока не смогли установить личности запускавших БПЛА. Большинство инцидентов остаются нераскрытыми и содержатся в закрытых отчетах.

Регулярность налетов БПЛА отмечают и в Бельгии, из-за чего в аэропортах королевства постоянно вводятся ограничения на полеты. Причиной Брюссель называет провокации со стороны Москвы из-за обсуждения российских замороженных активов в депозитарии Euroclear.

