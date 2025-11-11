Экс-вице-губернатора Петербурга обвинили в новом эпизоде особо крупной растраты

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2024 года. По версии следствия, после ухода с поста вице-губернатора Лавленцев создал организованную группу для вывода средств через подконтрольные компании. С 2017 по 2019 год было перечислено более 2,5 млрд рублей по фиктивным договорам займа.