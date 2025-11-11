Экс-вице-губернатора Петербурга обвинили в новом эпизоде особо крупной растраты

Первое заседание по новому делу состоялось 7 ноября в Мещанском районном суде Москвы. Лавленцеву предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Также в деле фигурируют экс-заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, директор «Горки инжиниринга» Сергей Проворов и экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов.
Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2024 года. По версии следствия, после ухода с поста вице-губернатора Лавленцев создал организованную группу для вывода средств через подконтрольные компании. С 2017 по 2019 год было перечислено более 2,5 млрд рублей по фиктивным договорам займа.
Потерпевшими признаны «Горкапстрой», «Стройтрансгаз» и НПП «Строительство», заявившие иски на общую сумму почти 3 млрд рублей. Проворов и Тарасов дали признательные показания и находятся под подпиской о невыезде. Лавленцев и Шипицын, не признающие вину, содержатся в СИЗО.
В ноябре 2024 года Владимир Лавленцев, занимавший кресло вице-губернатора Петербурга в 2013—2014 годах, получил 13 лет лишения свободы за мошенничество и растрату 3,3 млрд рублей. В октябре текущего года суд отклонил апелляцию экс-чиновника на этот приговор.