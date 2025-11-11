Ричмонд
27 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Египте

На трассе Рас-Гариб — Хургада произошло столкновение автобуса с туристами и грузовика. В результате погибли двое и ранены 39 человек. Большая часть пострадавших — это граждане России.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На побережье Египта туристический автобус столкнулся с тяжелым грузовиком. В результате аварии погибли два человека, включая одну россиянку, еще 39 человек получили ранения. Среди пострадавших — туристы нескольких иностранных государств, включая 27 граждан России. Об этом сообщает египетское издание Al Masry Al Youm.

Авария произошла утром во вторник на прибрежной трассе Рас-Гариб — Хургада. Автобус следовал из Хургады с туристической группой, которая ехала на экскурсию в Каир.

Согласно предварительным данным, всего в ДТП пострадали 39 человек, 27 из которых — граждане России. Также среди раненых оказались 7 граждан Финляндии и 2 гражданина Литвы. Кроме того, пострадали трое египтян, включая двух водителей и гида. Всех пострадавших доставили в госпиталь Рас-Гариба.

В результате столкновения передняя часть туристического автобуса получила сильные повреждения. Погибли водитель автобуса и еще один человек.

Прокуратура города Рас-Гариб уже начала расследование и запросила официальный технический отчет о причинах и обстоятельствах столкновения. На место происшествия выехали эксперты и следователи для осмотра.