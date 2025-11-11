27 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Египте

Согласно предварительным данным, всего в ДТП пострадали 39 человек, 27 из которых — граждане России. Также среди раненых оказались 7 граждан Финляндии и 2 гражданина Литвы. Кроме того, пострадали трое египтян, включая двух водителей и гида. Всех пострадавших доставили в госпиталь Рас-Гариба.