В пяти дачных поселках Воронежа установили карантин из-за бешеной собаки

Неблагополучной признали территорию садоводческих товариществ в Советском районе Воронежа.

Источник: Комсомольская правда

В части Советского района Воронежа вводят карантин из-за бешеной собаки. Больное животное обнаружили на улице Лесной в СНТ «Дон». Неблагополучной признали территорию в радиусе 500 метров от очага заражения. В нее попали кроме «Дона» территории еще четырех садоводческих товариществ — «Объединение», «Лесовод-2», «Заветы Мичурина», «Железнодороджник-2».

Ограничительные мероприятия, согласно указу губернатора, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, продлятся до 12 февраля 2026 года включительно.