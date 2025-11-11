В пяти дачных поселках Воронежа установили карантин из-за бешеной собаки

В части Советского района Воронежа вводят карантин из-за бешеной собаки. Больное животное обнаружили на улице Лесной в СНТ «Дон». Неблагополучной признали территорию в радиусе 500 метров от очага заражения. В нее попали кроме «Дона» территории еще четырех садоводческих товариществ — «Объединение», «Лесовод-2», «Заветы Мичурина», «Железнодороджник-2».