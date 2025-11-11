«Использовал игрушечный пистолет в качестве аргумента»: грабитель держал в страхе магазины Иркутска

В Иркутске завершилась серия ограблений, где главным «оружием» нападавшего был игрушечный пистолет. Оперативники задержали 26-летнего местного жителя, который прошелся по магазинам по улице Байкальской. В течение месяца он, угрожая продавцам предметом, очень похожим на настоящее оружие, вымогал наличные из касс.
Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, удалось ему это лишь дважды, забрав суммы в десять и тысячу рублей. При задержании у преступника забрали балаклаву, рюкзак, одежду и тот самый пластиковый пистолет.
— Пистолет, который сделан из металла, взял я у своего племянника. Я думал, если пойду с пистолетом, это будет как аргумент для устрашения, — объяснил подозреваемый.
Сейчас в отношении мужчины заведи уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с использованием предмета, имитирующего оружие». Следователи продолжают работу, чтобы выяснить, не стоял ли он за другими преступлениями в городе.