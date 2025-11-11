Ричмонд
В поисках пропавшего мальчика в Березинском районе задействовано более 800 человек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 800 человек задействовано в поисках пропавшего мальчика в Березинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.

Источник: Минский облисполком

В Березинском районе проходит поисковая операция: 8 ноября около 10 утра Зенькович Максим Анатольевич, 2010 года рождения, находясь в деревне Карбовское Березинского района Минской области, уехал на велосипеде марки «Стелс» синего цвета в неизвестном направлении.

В настоящее время в операции задействовано более 120 добровольцев, свыше 400 сотрудников ведомств, 140 сотрудников лесхоза, более 100 поисковиков различных поисково-спасательных и кинологических отрядов, 17 эндуристов. В поисковой операции применяются БПЛА.

Если вам известна какая-либо информация о пропавшем мальчике или вы хотите оказать помощь волонтерам и спасателям, позвоните по телефонам: 102, 229−05−90, 207−67−02, 665−10−06 (А1), 500−91−94 (МТС).

