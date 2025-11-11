Шёл через лес 22 дня. Мужчина провёл два года в работном доме и смог сбежать

Чуть больше двух лет жительница Пермского края регулярно публиковала посты о своём пропавшем сыне. 27-летний Артур перестал выходить на связь летом 2023 года. Его искали во всех регионах России полиция и поисковые отряды. Женщина ни на минуту не сомневалась, что её сын жив. И вот, в октябре 2025 года Артур прислал маме СМС. Куда пропал мужчина и почему он два года не выходил на связь — в материале сайта perm.aif.ru.
Уехал на работу и пропал
Артур родом из Кудымкара, там же сейчас проживает его мама Алла и младший брат. Мужчина мечтал о собственном доме и для этого упорно работал. Артур нередко уезжал на вахты вместе со своим другом.
Вот и летом 2023 года мужчина поехал в Екатеринбург, там он должен был со своим знакомым устроиться на работу. Вскоре они попали на стройку дома. Артур регулярно созванивался с мамой.
«Где бы он ни работал, мы созванивались почти ежедневно. Он рассказывал, как у него дела, а в конце разговора всегда передавал привет родным и говорил, что всех любит и обнимает. Я тоже всегда говорила, что очень его люблю», — рассказывала Алла изданию «КП-Пермь».
Последний раз Артур сообщил маме, что, когда закончится стройка, он получит деньги и отправится домой. Но больше на связь с родными мужчина не вышел. Алла обратилась в полицию и к поисковикам.
«Мама, я был в беде!»
«Артур, сынок, у тебя сегодня день рождения. У меня одно желание — найти тебя, обнять крепко-крепко, и не отпускать», «Сынок, любимый, найдись! Мы тебя ждём», «Мы все ждём, очень ждём Артура живым, но пока его не нашли», — такие сообщения на протяжении двух лет периодически появлялись на странице мамы Артура в социальной сети.
Алла никогда не сомневалась в том, что её сын жив и нуждается в помощи. В марте 2024 у женщины появилась надежда увидеть сына: ей позвонил следователь из Екатеринбурга и сообщил, что Артура задержали. Но на следующий день он был отпущен и снова пропал.
Изданию «КП-Пермь» Алла рассказала, что узнала сына по фото, а в его объяснениях было написано, что он не может связаться с родственниками. Мама мужчины не понимала, почему ей не позвонили сразу и отпустили её сына, ведь на тот момент он находился в федеральном розыске.
9 ноября 2025 года мужчина, наконец, вышел на связь. Он написал Алле сообщение: «Привет. Хочу домой». Он смог дойти до торгового центра и подключиться к Wi-Fi.
«У него же симки не было. Он смог подключиться к интернету в “Гринвиче”. Сказал, что с трудом вспомнил логин и пароль от ВК. И вот написал мне, чтобы мы его забрали оттуда», — рассказала Алла сайту perm.aif.ru.
Родственники Артура, проживающие в Екатеринбурге, немедленно поехали за ним. Уже в их квартире мужчина смог позвонить Алле и сказал ей: «Мама, я был в беде!».
Голодал 22 дня
Домой в Кудымкар мужчину привёз папа. Артур был сильно исхудавший, почти не говорил и не мог спать ночью.
«Он очень плохо, тяжело себя чувствует. 22 дня голодал, ничего не кушал. Он очень слабый», — рассказала Алла сайту perm.aif.ru.
Говорить о том, что с ним произошло, Артур пока не может — воспоминания наводят на него панику: он начинает переживать и заикаться. Единственное, что он рассказал родным это то, что его насильно увезли в работный дом, где забрали документы и регулярно избивали. Мама Артура рассказала порталу 59.RU, что даже за еду её сыну приходилось буквально драться.
По словам Аллы, когда Артур ослабел, за ним перестали постоянно следить. Мужчина воспользовался этим и сбежал. Он не знал, где находится, поэтому просто пошёл наугад.
«Он шёл через лес 22 дня. Ничего не кушал. Говорит: “Я чуть с ума не сошёл”. Поэтому мы сейчас у него много не спрашиваем, чтобы не травмировать», — поделилась мама Артура с сайтом perm.aif.ru.
Сейчас семья занимается восстановлением всех документов мужчины. После этого они пойдут по врачам. Когда Артур поправится, он хочет устроиться на завод к своему брату.
«Я очень счастлива! Главное, что живой. Сейчас он привыкает, восстанавливается. Я уверена, что скоро он поправится», — рассказала Алла.
Обращаться в полицию по поводу организации работного дома семья не планирует. Возможно, когда Артур придёт в себя, он сам захочет написать заявление. А пока все заботы вокруг здоровья наконец-то вернувшегося сына.
