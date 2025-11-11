Шёл через лес 22 дня. Мужчина провёл два года в работном доме и смог сбежать

Чуть больше двух лет жительница Пермского края регулярно публиковала посты о своём пропавшем сыне. 27-летний Артур перестал выходить на связь летом 2023 года. Его искали во всех регионах России полиция и поисковые отряды. Женщина ни на минуту не сомневалась, что её сын жив. И вот, в октябре 2025 года Артур прислал маме СМС. Куда пропал мужчина и почему он два года не выходил на связь — в материале сайта perm.aif.ru.