В Волгодонске ликвидировали крупный пожар на рынке

В Волгодонске загорелись торговые павильоны, пламя могло распространиться на соседние здания. Пожар случился на улице Маршала Кошевого, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Источник: МЧС РФ

Площадь возгорания — 400 кв.м. В результате случившегося никто не пострадал.

На место выезжали более 50 человек и 20 спецмашин. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.