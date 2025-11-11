В Волгодонске ликвидировали крупный пожар на рынке

Площадь возгорания — 400 кв.м. В результате случившегося никто не пострадал.
На место выезжали более 50 человек и 20 спецмашин. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.
В Волгодонске загорелись торговые павильоны, пламя могло распространиться на соседние здания. Пожар случился на улице Маршала Кошевого, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
