Парень ночью поджег здание сельсовета и пожарную машину: недавно ему вынесли приговор

По данным следствия, в минувшем мае мужчина посреди ночи подошел к зданию администрации Кебячевского сельсовета, где также располагались помещения двух организаций и сельский дом культуры. Он разбил окно, проник внутрь здания и поджег шторы и мягкую мебель.