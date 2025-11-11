Парень ночью поджег здание сельсовета и пожарную машину: недавно ему вынесли приговор

В Аургазинском районе Башкирии вынесли приговор 26-летнему местному жителю, его признали виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Подробности рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
По данным следствия, в минувшем мае мужчина посреди ночи подошел к зданию администрации Кебячевского сельсовета, где также располагались помещения двух организаций и сельский дом культуры. Он разбил окно, проник внутрь здания и поджег шторы и мягкую мебель.
Не ограничившись этим, обвиняемый подпалил салон стоявшего рядом неэксплуатируемого пожарного автомобиля. Злоумышленника задержали местные жители, они же и потушили возгорание, благодаря чему удалось избежать более значительных разрушений.
Обвиняемый полностью признал вину. Известно, что ранее он был судим. Гафурийский межрайонный суд назначил ему 3,5 года колонии строгого режима.
