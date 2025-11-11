Директору магазина на Химмаше предъявлено обвинение в убийстве

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, вечером 9 ноября компания пила пиво в квартире на ул. Косарева — обвиняемый выпил порядка 3−4 литров. «В 3 часа ночи участники застолья решили, что у них так называемый “недогон” и отправились за добавкой в магазин на улице Многостаночников, также расположенный в микрорайоне Химмаш. Когда спиртное было приобретено, компания переместилась уже в квартиру по улице Бородина, где и случилась кровавая развязка этого “фуршета”», — рассказал полковник Горелых. Расследование продолжается.