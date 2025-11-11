Ричмонд
Крымчанина оштрафовали и приговорили к двум годам за изготовление опасного алкоголя

Алкогольная продукция продавалась в торговых точках Алушты.

Источник: прокуратура Крыма

Суд вынес приговор жителям Алушты, признав их виновными в производстве опасной спиртосодержащей продукции, которая реализовывалась на территории города.

В мае 2024 года один из фигурантов дела организовал производство алкоголя. К своей деятельности он привлек соучастников, и с июня по сентябрь того же года двое из них изготавливали и разливали алкогольную продукцию в Ялте. Готовый алкоголь доставляли в Алушту для хранения и дальнейшей продажи в городских магазинах.

«Выявлен ряд фактов реализации опасной продукции, в связи с чем преступная деятельность группы пресечена сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Суд приговорил одного из подсудимых к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Помимо этого, подсудимому назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Еще троих жителей региона, причастных к незаконной деятельности, оштрафовали.