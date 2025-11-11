Крымчанина оштрафовали и приговорили к двум годам за изготовление опасного алкоголя

В мае 2024 года один из фигурантов дела организовал производство алкоголя. К своей деятельности он привлек соучастников, и с июня по сентябрь того же года двое из них изготавливали и разливали алкогольную продукцию в Ялте. Готовый алкоголь доставляли в Алушту для хранения и дальнейшей продажи в городских магазинах.