В Паркентском районе грузовик снес газопровод и оставил тысячи абонентов без газа

Vaib.uz (Узбекистан. 11 ноября). В Паркентском районе Ташкентской области произошёл инцидент, который оставил без природного газа сразу несколько махаллей. Как сообщили в «Худудгазтаминот», грузовик столкнулся с газопроводом высокого давления, что привело к утечке газа и вынужденному отключению потребителей.

Источник: Vaib.Uz

В результате аварии без газоснабжения остались 2 415 абонентов и 56 крупных потребителей, жителей махаллей «Ёшлик», «Марказий», «Гулистон» и «Ок тепа». Подача газа была приостановлена из соображений безопасности.

В настоящее время на месте происшествия работают аварийные бригады газового управления, которые ведут ремонтные работы. Газоснабжение планируется восстановить после устранения повреждений и проведения необходимых проверок.

На фото, сделанных очевидцами, видно, что водитель грузовика, судя по всему, потерял управление, выехал с дороги и задел газопровод. При этом автомобиль зацепил стоящий рядом «Матиз», а затем едва не вылетел в канал.

Причины инцидента пока официально не озвучены, но пользователи в соцсетях предполагают, что водитель мог превысить скорость или не справиться с управлением.

Газовики заверяют, что подача газа будет восстановлена сразу после завершения ремонтных работ. Пока же жителям остаётся ждать и надеяться, что ситуация разрешится как можно быстрее.