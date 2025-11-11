Краснодарка толкнула школьницу на пути в московском метро

9 ноября на платформе станции метро «Таганская» обвиняемая толкнула 13-летнюю школьницу на пути. По словам пенсионерки, она это сделала из-за того, что девочка громко смеялась и смотрела на нее, женщина восприняла это как личное оскорбление. Она также добавила, что у нее не было умысла причинить несовершеннолетней вред.