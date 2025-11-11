Легковушка вылетела в кювет на воронежской трассе: два человека пострадали

Два человека пострадали в ДТП со съехавшей в кювет Lada Kalina в Панинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Авария произошла накануне днём, 10 ноября, на 9-м км трассы Р-193 «Панино — Верхняя Катуховка». Предварительно, 61-летний мужчина, находившийся за рулём легковушки, во время движения не справился с управлением.
Водитель, а также его 61-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
По факту происшествия полицейскими организована проверка.